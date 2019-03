Palermo, rapina al distributore Eni di via Ugo La Malfa: bottino 300 euro

Tre uomini a volto coperto e armati di pistola hanno rapinato un distributore di benzina Eni in via Ugo La Malfa a Palermo. Intorno alle 20 tre rapinatori hanno assaltato l'impianto, minacciando gli impiegati.

I malviventi hanno portato via un incasso di circa 300 euro, per poi scappare via a piedi. Gli impiegati hanno avvisato la polizia che è giunta sul posto. Per risalire all'identità dei rapinatori, gli agenti hanno acquisito le immagini del circuito di videosorveglianza che hanno ripreso le fasi della rapina.

L'ultimo assalto a un distributore di benzina in città risaliva allo scorso 16 febbraio quando fu preso di mira il distributore Eni a Bonagia. In quel caso due giovani portarono via 500 euro.

Un'altra rapina risale al 7 febbraio nella zona di Brancaccio a Palermo. Anche in quel caso due ragazzi a volto coperto a bordo di uno scooter fecero capire di essere armati e minacciarono il dipendente del distributore di benzina tra viale Regione siciliana e via Giafar. Bottino di qualche centinaio di euro.

