Palermo, paura allo Sperone: divampa un incendio in sei magazzini

Paura questa mattina per un incendio che è divampato in vicolo Sperone, al civico 6/A a Palermo. Il rogo ha coinvolto sei magazzini dove era stipato di tutto. Nessuna persona è rimasta ferita. Sono morti un pappagallino e un coniglietto chiusi in alcune gabbiette.

I magazzini avevano una copertura in tavolato di legno, sopra uno strato di guaina e manto di tegole marsigliesi. Alucne parti sono crollate a causa delle fiamme che hanno avvolto i locali e il tetto.

Sul posto si sono portate diverse quadre dei vigili del comando provinciale dei vigili del fuco di Palermo che hanno gestito subito l'incendio evitando che le fiamme danneggiassero ulteriormente lo stabile. I capi squadra valuteranno le possibili cause che hanno fatto propagare le fiamme.

© Riproduzione riservata