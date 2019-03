Nebbia fitta all'aeroporto di Palermo, 6 voli dirottati e ritardi di quasi due ore

Disagi all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo a causa di una fitta nebbia. Stamattina, a causa della scarsa visibilità, sei voli sono stati dirottati dallo scalo palermitano a quello di Catania e di Trapani.

Dalle 8 si sono registrati ritardi nelle partenze, anche di quasi due ore, e si è verificato il dirottamento degli aerei in arrivo in altri aeroporti siciliani. In particolare, è stato fatto atterrare all'aeroporto di Trapani il volo FR1438 Milano-Palermo delle 8,15, il volo FR9584 Pisa-Palermo delle 8, il volo FR4798 Bologna-Palermo delle 08,05 e a Catania il volo LH1970 Monaco-Palermo, i voli U24807 Napoli-Palermo delle 8,25 e U22805 Milano Malpensa-Palermo delle 08.50.

I voli LH1971 e I9G663 sono poi rientrati a Palermo con i passeggeri a bordo. I passeggeri dei voli dirottati a Catania U24807 e U22805 sono stati trasferiti con i pullman a Palermo.

I passeggeri del volo FR3889, delle 07.55, sono stati trasferiti con i pullman a Catania per essere imbarcati all'aeroporto Fontanarossa su un altro volo, con destinazione la Grecia.

La visibilità è migliorata nel corso della mattinata e soltanto intorno alle 10,15 è atterrato un volo della Ryanair proveniente da Bologna. I ritardi sono proseguiti per tutta la mattinata.

