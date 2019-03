Cani in pessime condizioni detenuti in un appartamento, sequestro a Palermo

Nove cani sono stati sequestrati a una donna, in un appartamento nel quartiere Noce a Palermo. In questo appartamento la donna viveva insieme al marito e al figlio maggiorenne. La donna E. C. , di 44 anni, è stata segnalata all’autorità giudiziaria per detenzione degli animali incompatibile in luoghi non idonei.

Gli agenti del nucleo cinofili della polizia municipale sono entrati in casa della donna e hanno riscontrato il degrado in cui si trovavano ben 10 cani.

I cani sono stati sequestrati e affidati in custodia al canile municipale, mentre uno, regolarmente microchippato, la cui scomparsa era stata denunciata verrà restituito al proprietario.

La triste situazione di incuria e carenza igienica era stata già accertata a settembre, quando la polizia municipale effettuò un sopralluogo congiunto con personale dei settori Asp veterinario e igiene pubblica, intervenuti su esposto dei residenti della zona. In questi mesi la situazione è peggiorata ulteriormente, tanto da richiedere un intervento tempestivo e risolutivo da parte del Comandante Gabriele Marchese che ha predisposto un nuovo sopralluogo da parte degli agenti dell’unità operativa cinofili.

