Palermo, gioielliere di Partinico sparò ai suoi rapinatori: sarà processato a 87 anni

All'età di 87 anni il noto gioielliere di Partinico, Francesco Cucchiara, finisce a processo per tentato omicidio. Nel 2013 sparò ad uno dei banditi, ferendolo al polso, dopo che l'uomo, insieme ad altri compici, entrò all'alba nella sua casa esibendo un finto mandato di perquisizione. La banda minacciò, buttò a terra con violenza e ferì sua moglie.

Secondo il gip Fabrizio Molinari, come riporta Sandra Figliuolo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, quella non fu legittima difesa, come sostengono invece sia la Procura che gli avvocati dell'anziano.

Sarà il processo a chiarire come stanno le cose.

