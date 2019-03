Palermo, dà una testata a un commissario della municipale: 41enne in manette

Un quarantunenne che stamani ha aggredito un commissario della Polizia municipale, negli uffici di piazza Giulio Cesare a Palermo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

L'uomo si era presentato stamattina, accompagnato dalla moglie, al posto di un'altra persona convocata ieri per accertamenti a seguito del sequestro di una attività di somministrazione di alimenti e bevande abusiva, nella zona di via dei Cantieri. I due, che non avevano alcun titolo giuridico per l’istruzione della pratica né per acquisire informazioni, sono andati in escandescenze: la donna inveiva con frasi ingiuriose, mentre l’uomo colpiva con una testata il commissario.

Una volta bloccati dai colleghi presenti, i due sono stati condotti nella caserma di via Dogali. L’uomo, S.F., pregiudicato per traffico internazionale di stupefacenti, è stato denunciato per violenza e lesioni, mentre la donna, M.S. di 42 anni, incensurata, è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale.

Il commissario è giudicato guaribile in 8 giorni. All'agente è arrivata la solidarietà del Sindaco, che ha sottolineato come "comportamenti violenti ed incivili rivolti contro qualsiasi cittadino non sono tollerabili e ancora di meno lo sono quando rivolti contro dipendenti dell'amministrazione comunale che stanno svolgendo il proprio lavoro." Il sindaco ha annunciato la costituzione di Parte civile del Comune nel procedimento contro l'aggressore.

© Riproduzione riservata