Imprenditore agricolo di Termini scomparso, prima di lui spariti i suoi 4 cani

È scomparso nel nulla da più di un mese Carlo Domenico La Duca, 38 anni, imprenditore agricolo di Termini Imerese. La Duca è stato visto l'ultima volta giovedì 31 gennaio, intorno alle 8, quando è uscito da casa. Alle 11 dello stesso giorno i suoi familiari, non sentendolo, hanno provato a contattarlo telefonicamente ma il suo cellulare da allora risulta spento.

La famiglia ha lanciato un appello alla trasmissione "Chi l'ha visto". Nella puntata di ieri sera sono emersi nuovi particolari. Lo scorso 8 dicembre, prima che l'imprenditore scomparisse, sono spariti i quattro cani di La Duca.

Come racconta l’avvocato Salvatore Pirrone all'inviata di "Chi l'ha visto", l'imprenditore agricolo temeva che dietro la sparizione dei suoi cani ci fosse qualche messaggio: "Non so che messaggio mi vogliano lanciare con questa sparizione dei cani", aveva rivelato al legale.

Poi il 31 gennaio anche Carlo La Duca sparisce nel nulla. La sua auto è stata ritrovata il giorno dopo, l’1 febbraio, parcheggiata in via Salvatore Minutilla, una laterale di viale Regione Siciliana, poco prima dell'ingresso per l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, strada che l'imprenditore quel giorno avrebbe dovuto percorrere per andare a Cinisi a trovare la compagna.

"I familiari non pensano che si tratti di un allontanamento volontario", spiega l’avvocato Salvatore Pirrone.

Qualche giorno prima della scomparsa Carlo era con la compagna Cettina a festeggiare il compleanno.

Il matrimonio con la sua ex moglie Luana era diventato pieno di tensioni e screzi. Anche i rapporti fra la madre di Carlo e l'ex moglie non sono affatto buoni, tanto da finire in tribunale. L'anziana ha infatti denunciato l'ex nuora Luana per maltrattamenti. Il giorno prima della scomparsa di Carlo era fissata un’udienza.

La signora Concettina racconta alla trasmissione "Chi l'ha visto" che la ex nuora le avrebbe attorcigliato attorno al collo il filo del telefono minacciandola. "Ti farò morire nelle mie mani se non oggi qualche mattina che tuo figlio va al mercato io scendo e ti soffoco nel letto", le avrebbe detto.

Carlo vive al pianterreno con la mamma, mentre al primo piano abita l’ex moglie con i figli. Il 30 gennaio Carlo intorno alle 8 saluta la madre e lascia il casale: è l’ultima volta che si vedono. Dalla cascina di Termini Imerse, La Duca doveva raggiungere la compagna Cettina che abita a Cinisi.

Quel giorno, dopo averle scritto un messaggio di buongiorno, l'uomo scrive alla donna che si sarebbe dovuto vedere con un amico a Ciaculli. L'incontro avviene e Carlo dice all'amico che poco dopo doveva vedersi con un'altra persona per parlare di un'occasione di lavoro che poteva rivelarsi ottima per rilanciare la sua azienda. Non è ancora chiaro se l'incontro con questa seconda persona sia mai avvenuto. Quello che è certo è che il giorno dopo la scomparsa l’auto di Carlo viene ritrovata in una zona periferica di Palermo, chiusa a chiave e posteggiata. "Una zona - spiega la compagna ai microfoni della trasmissione di Raitre - che di solito Carlo non frequenta e che quindi non conosce affatto".

Intervistata da "Chi l'ha visto", anche l’ex moglie Luana dice di essere preoccupata e nega le minacce alla suocera.

Intanto l'anziana madre ha paura: "Sono passati troppi giorni", dice. E lancia un appello al figlio: "Carlo, ascoltami, qualsiasi cosa sia successa torna a casa possiamo risolverla in famiglia. Mi manchi"

Anche Luana lancia un messaggio: "Mi dispiace dei battibecchi che abbiamo avuto con tua madre. I tuoi figli ti aspettano. Torna".

© Riproduzione riservata