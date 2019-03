Palermo, sosta selvaggia e parcheggiatori abusivi in zona Policlinico: scattano 51 multe

Traffico e caos a Palermo nella zona del Policlinico. Gli agenti della polizia municipale questa mattina in piazza delle Cliniche hanno elevato 51 multe per sosta selvaggia sulle strisce pedonali, in curva ed in doppia fila. Inoltre un centauro è stato multato per mancata revisione del mezzo.

Tre posteggiatori presenti nella piazza, un 66enne, un 50enne ed un 59enne sono stati sanzionati con una multa da 771 euro ciascuno.

Controlli anche ad un venditore ambulante ambulante che è stato multato per la mancata revisione del furgone.

