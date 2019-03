Palermo verso una nuova emergenza rifiuti, Orlando: "Regione ci impone il trasporto a Siculiana"

Le voci sul possibile provvedimento regionale che imporrebbe il conferimento a Siculiana dei rifiuti prodotti a Palermo spaventa il sindaco Leoluca Orlando. Il timore è quello di un'ennesima emergenza rifiuti: "Lo stesso burocrate regionale che dopo aver tenuto ferme per un anno le attività della struttura commissariale ed aver prodotto ordinanze su ordinanze, tutte bocciate dal Tar, per mettere i bastoni fra le ruote ai Comuni e alle discariche pubbliche, vorrebbe imporre che da Palermo i rifiuti siano trasportati a Siculiana".

Il primo cittadino parla di "un fatto di una gravità inaudita, che conferma come parte della burocrazia regionale lavori attivamente contro il pubblico e a favore del (quasi) monopolio privato in un settore delicatissimo della vita civile, politica ed amministrativa della Sicilia. Un settore certamente non immune da interessi, condizionamento e presenza criminali e mafiosi".

"In attesa di vedere se questa ennesima follia formale ed istituzionale diverrà realtà", Orlando ha dichiarato di aver dato mandato all'Avvocatura comunale di preparare un esposto denuncia alla Corte dei conti e alla procura della Repubblica "perché siano accertate responsabilità, interessi e danni derivanti dall'immobilismo della struttura commissariale che in un anno, nonostante i poteri speciali, non ha mosso un dito per la realizzazione della VII vasca di Bellolampo, che a quest'ora avrebbe dovuto già essere stata appaltata se non addirittura realizzata".

© Riproduzione riservata