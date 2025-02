Diciannove, il 27 febbraio debutta nelle sale il primo film di Giovanni Tortorici: Palermo è al centro della storia

Un racconto intimo e provocatorio, un viaggio alla ricerca di sé stessi che parte da Palermo e attraversa l’Europa. Diciannove, primo lungometraggio del regista palermitano Giovanni Tortorici, arriverà nei cinema italiani il 27 febbraio distribuito da Fandango. Un debutto importante, già salutato con entusiasmo alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato definito il più bel film italiano al Lido, e premiato con l’Ndr Young Talent Award al Festival di Amburgo.

Tortorici, nato a Palermo nel 1996, si è formato come assistente alla regia lavorando accanto a Luca Guadagnino, sia nella serie We Are Who We Are, che in cortometraggi, videoclip e nel backstage del film Bones and All.

Il film è un’indagine sincera e autobiografica su un giovane di 19 anni, Leonardo, che nel 2015 lascia Palermo per Londra, inseguendo un futuro che presto si rivela incerto. Il protagonista si trasferisce poi a Siena, dove si iscrive all’università per studiare letteratura, ma abbandona i corsi e si immerge in un percorso di ricerca personale, tra solitudine, incontri occasionali e confronti generazionali. Il viaggio lo porterà infine a Torino, dove avrà un faccia a faccia decisivo con un uomo legato alla sua famiglia.