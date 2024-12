Cappuccio indaga sulla festa di ShakespeaRe di Napoli: il film a Palermo

Ci sono studiosi pronti a giurare che William Shakespeare avesse origini siciliane. Una tesi non dimostrata e non dimostrabile, nonostante l’ambientazione di alcune sue opere. E stasera, 4 dicembre, approda in Sicilia «Shakespea-re di Napoli», il film di Ruggero Cappuccio e Nadia Baldi, che, dopo il debutto al Festival del Cinema di Roma e l’anteprima napoletana, è in programma per una serata-evento, alle 21, al cinema Rouge e Noir. Si tratta della versione cinematografica dello spettacolo che 30 anni fa debuttò al Festival di Santarcangelo.

Pubblicato da Einaudi nel 2002, con il «sonetto de presentazione» di Roberto De Simone, il racconto, chi sa quanto immaginario, di Shakespeare in visita a Napoli e re per una notte, si intreccia «con gli oggetti materici o ideali, reali o sognati, da cui nasce la storia» che Desiderio, trascinato sulla riva dopo il naufragio della nave proveniente dall’Inghilterra, narra al suo amico Zoroastro. Il giovane attore napoletano divenne davvero l’oggetto del desiderio del grande drammaturgo? Si fece rapire in ogni senso e visse con lui a Londra? Interpretò realmente personaggi come Giulietta, Viola, Desdemona? Furono scritti per lui i famosi Sonetti dedicati a W.H.? W come will e H come heart, per seguire il solo volere del cuore? Una serie di misteri, tra tradimenti e rigenerazioni, capaci di coniugare la letteratura del teatro elisabettiano con la lingua barocca del Basile, dove il registro alto e poetico si fonde con quello popolare e diventa universale.