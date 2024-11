Palermo, cinema per la scuola con Michele Placido e Fabrizio Bentivoglio: a sorpresa arriva Sorrentino

Si chiama «Eterno visionario» il film che ritrae un Luigi Pirandello inedito, per la quindicesima regia di Michele Placido. Nel film, in uscita al cinema il 7 novembre con 01 Distribution, il regista racconta vita privata e segreti della famiglia Pirandello, tra il rapporto sofferto con la moglie Antonietta Portulano, la ricerca ossessiva di un’arte che mira ad abbattere il confine con la vita, l’amore proibito per Marta Abba e la complessa relazione con i figli Stefano, Lietta e Fausto.

«Eterno visionario - spiega Michele Placido - perché può essere tutto, un santo o un grande letterato, come lo è stato Pirandello che ha rivoluzionato il teatro in Europa». Il film, presentato al Centro sperimentale di cinematografia all’interno dei Cantieri culturali della Zisa di Palermo, nell’ambito giornate nazionali del cinema per la scuola, è girato in alcune location siciliane come la Valle dei Templi, la Scala dei Turchi e Realmonte. A sorpresa sul palco del cinema De Seta è comparso anche il regista Paolo Sorrentino che ha parlato di Parthenope, il suo ultimo film in uscita nelle sale e presentato a Palermo.