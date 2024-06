Palermo, I Soldi Spicci si sono lasciati: «Separati sentimentalmente, ma lavoreremo ancora insieme»

«Cari amici belli, ormai da un po' di tempo la domanda più frequente che ci ponete in tanti è: «Ma vi siete lasciati?». Noi, un po' per paura e un po' perché cercavamo le parole giuste, ci siamo presi del tempo prima di rispondere. La verità è che sì, da un annetto a questa parte abbiamo deciso di separarci sentimentalmente e non perché fosse finito qualcosa, ma al contrario perché il nostro amore si è evoluto in qualcosa di molto più grande, da definirsi un vero e proprio amore fraterno».

Inizia così il lungo post su Instagram con cui Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, in arte i Soldi Spicci, annunciano al pubblico di non essere più fidanzati, accompagnando le loro parole con foto ironiche in cui appaiono le scritte «Ex» e «Finalmente single». Con il messaggio pubblicato sui social, il duo comico palermitano spiega di non avere alcuna intenzione, però, di separarsi lavorativamente. «Sappiamo che questa notizia può sembrare destabilizzante - continua il post - ma vi giuriamo che per noi non lo è affatto, anzi… abbiamo deciso insieme di liberarci da alcune dinamiche sentimentali per dare inizio ad un nuovo capitolo fatto di libertà e di amicizia che siamo sicuri, al contrario dell’amore, durerà in eterno».