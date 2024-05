A Palermo si gira una nuova serie tv sui Beati Paoli, casting per attori e comparse: come partecipare

Ancora una volta la Sicilia è scelta come set cinematografico. A Palermo verrà girata una nuova serie televisiva sulla storia dei Beati Paoli, prodotta dalla Art refugee international accomplices di Palermo in collaborazione con Mad7 di Roma.

Si chiamerà Qanat ed è tratta dall'omonimo romanzo di Luca Simoncini, una storia incentrata sui Beati Paoli. Le riprese iniziano a settembre ed è tutto pronto per i casting.

I casting

Si cercano attori, a partire dai protagonisti e co-protagonisti, 4 giovani universitari, 2 ragazzi e 2 ragazze. La produzione è inoltre alla ricerca di altri ruoli, comparse e figuranti per girare la prima puntata della serie. Le selezioni si svolgono a Palermo, il 6 e 7 giugno, a Villa Isnello in via Monteverdi 38, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.

Come partecipare al casting

Gli interessati possono partecipare presentandosi direttamente sul luogo del casting, muniti di fotocopia di un documento di riconoscimento (fronte e retro), foto volto e foto intera e un curriculum vitae.