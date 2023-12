"Allontanarsi dalla linea", in un documentario il racconto dello spopolamento giovanile in Sicilia

Un ritratto su una terra che vede sempre più i propri giovani andare via, in un viaggio alla scoperta delle sue molteplici sfaccettature. Il racconto della Sicilia e della “fuga dei cervelli” al di là dello Stretto nel documentario scritto e prodotto dal giovane palermitano Dario Cangemi sullo spopolamento giovanile nell’Isola. Sold out entrambe le prime proiezioni al cinema Rouge et Noir di Palermo.

«Il documentario - spiega Cangemi - nasce dall’esigenza di voler mettere la macchina da presa su una regione che è conosciuta prettamente nei mesi estivi e molto poco tutto il resto dell’anno. La sfida è stata quella di cercare di raccontare il fenomeno dello spopolamento attraverso questo ritratto che potesse raccogliere i tanti stati d’animo di chi è andato via, di chi è rimasto, di chi lo ha fatto con rimorso e chi con convinzione».

“Allontanarsi dalla Linea” è co-prodotto e distribuito da Marte Studios, società di produzione e distribuzione cinematografica siciliana, con il supporto del regista Guglielmo Brancato, nonché direttore della fotografia, e il direttore di produzione Andrea Mangiapane.

Tra le testimonianze presenti nel documentario quella di Mimmo Cuticchio, il più importante esponente contemporaneo della tradizione dei pupari. Ma anche quelle del "cuntista" Dario Cascio, che adesso vive in Irlanda, e degli attori Ninni Bruschetta e Dario Aita.