Palermo, Can Yaman festeggia con i fan il suo compleanno: «Tanti auguri a me!»

Can Yaman ha compiuto trentaquattro anni e ha festeggiato coi suoi fan in Sicilia. Al termine dell'ennesima giornata di riprese a Palermo, per la nuova stagione di «Viola come il mare», l'attore turco si è dedicato ai suoi ammiratori e ha condiviso un post sui social accompagnato dalla frase «Tanti auguri a me!».

Dopo le polemiche nate dal video in cui Yaman ha lanciato il cellulare di un giovane che lo stava riprendendo all'uscita di un hotel del capoluogo, l'attore ha così voluto ribadire quanto tiene all'affetto di chi lo segue. «Quello non era un fan, ma un maleducato», aveva dichiarato. E non si è risparmiato nemmeno il giorno del suo compleanno, salendo sul tettuccio dell'auto che lo avrebbe poi acocmpagnato in albergo. Si è seduto e, circondato da centinaia di ammiratori, ha firmato autografo e si è concesso a una lunga scia di selfie.

Le riprese della fiction, in cui Yaman veste i panni dell’ispettore capo della polizia Francesco Demir, e Francesca Chillemi, quelli della giornalista di Viola Vitale, sono state effettuate sia a Palermo che in provincia. L'ex Miss Italia e l'attore turco, sulla scia del successo della prima stagione della serie, sono stati immortalati dai fan con foto e video anche a Isola delle Femmine, Mondello e a Terrasini.