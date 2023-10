Il cinema incontra la scuola: quattro giorni di confronti e proiezioni a Palermo

Al via le Giornate nazionali del Cinema per la Scuola 2023, promosse dal ministero dell’Istruzione e del Merito e dal ministero della Cultura, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e con l’Istituto comprensivo statale Giuliana Saladino di Palermo, nell’ambito del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola. La manifestazione si svolgerà ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo da domani, lunedì 16 ottobre, a mercoledì 18 ottobre. Stasera (15 ottobre) un’anteprima. L’iniziativa è rivolta ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado d’Italia.

Anteprima stasera alle 20, al cinema Vittorio De Seta, con un incontro con Salvo Ficarra e Valentino Picone sul tema Noi e la scuola. Alle 21 proiezione del film Diario di un maestro, in occasione del centenario della nascita di Vittorio De Seta.

Cerimonia di inaugurazione il 16 ottobre, alle 15, al cinema Vittorio De Seta, alla presenza, fra gli altri, di Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato al Mic, Luigi Lonigro, direttore 01 Distribution, Piera Detassis presidente Accademia del Cinema Italiano, Francesco Giambrone, Presidente di Agis, Mario Lorini, presidente di Anec, Giuseppe Pierro, direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Il programma prevede fra l’altro diciassette seminari e laboratori tenuti dai principali operatori del settore che hanno realizzato progetti nazionali e innovativi nell’ambito del piano. Ci sono anche tre masterclass con Giovanni De Luna, Stefano Laffi e Pasquale Scimeca, e cinque proiezioni seguite dall’incontro con i registi: oltre alla proiezione di Diario di un maestro stasera, domani proiezione de Il cerchio e incontro con Sophie Chiarello e di Comandante e incontro con Edoardo De Angelis, moderati da Piera Detassis. Martedì 17 ottobre proiezione de L’ultima volta che siamo stati bambini e incontro con Claudio Bisio (nella foto). Mercoledì 18 ottobre proiezione di Io capitano e incontro con il regista Matteo Garrone.

«Il cinema incontra la scuola, il cinema arriva sui banchi di scuola per promuovere la didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo in classe», dice Giuseppe Pierro, che parla di «un arricchimento culturale per studentesse e studenti, i quali hanno l’opportunità di acquisire nuove conoscenze, di cimentarsi in compiti di realtà, rendendo possibile lavorare nell’ottica delle competenze chiave europee».

«Per il nostro istituto è un onore essere stati individuati come capofila di un progetto che valorizza l’importanza dell’educazione all’immagine e alla visione cinematografica nel percorso formativo degli studenti», dice Giusto Catania, dirigente scolastico dell’Istituto Saladino di Palermo.