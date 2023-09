Palermo, a ottobre le riprese della fiction The bad guy: tutti i divieti e le strade chiuse

Un'altra fiction prende vita tra le strade di Palermo. Si tratta della seconda stagione di "The bad guy", di cui è protagonista l'attore palermitano Luigi Lo Cascio. Veste i panni di Nino Scotellaro, magistrato dal carattere burbero, fortemente attivo nella lotta alla mafia, che da anni tenta di catturare un boss latitante, ma che improvvisamente viene accusato di essere un criminale. Le riprese per la serie televisiva, sulla scia del successo della prima stagione, prenderanno il via nel capoluogo dai primi di ottobre.

Alcune strade saranno off-limits per l'allestimento dei set, il Comune di Palermo ha diffuso con un'ordinanza tutte le vie che saranno temporaneamente chiuse al traffico o in cui sarà vietato sostare. Nel dettaglio, divieto di sosta in via Vergine Maria, da cortile della Gomena a piazza Bordonaro altezza civico 1, dalle 18 dell'1 ottobre fino alle 22 del 3 ottobre; via Vergine Maria, dall’ingresso principale del cimitero dei Rotoli fino a piazza Bordonaro, dalle 18 del 2 fino alle ore 20 del 3 ottobre; piazza Bordonaro, dal civico 1 fino alla fermata dell’autobus di via Bordonaro, dalle 18 del 2 fino alle ore 20 del 3 ottobre; parcheggio davanti alla spiaggetta Tonnara (dietro al ristorante La Mattanza) dalle 22 del 2 alle 20 del 3 ottobre.

Parcheggio vietato pure in via Archimede, dal civico 1 fino a via Pier delle Vigne (solo lato destra della carreggiata) dalle 10 del 3 fino alle 22 del 4 ottobre; via Pier delle Vigne, da via Archimede fino al civico 13 (entrambi i lati della carreggiata) dalle 10 del 3 fino alle 22 del 4 ottobre; piazza della Pace, da via Enrico Albanese fino all’altezza del civico 6 (tutti i lati della piazza) dalle 18 del 3 fino alle 22 del 4 ottobre; via Enrico Albanese, da via Isidoro Carini fino a piazza della Pace (solo lato destro della carreggiata) dalle 18 del 3 alle 19 del 4 ottobre; via Enrico Albanese, da via Pier delle Vigne a via Piano dell’Ucciardone (lato sinistro della carreggiata compresa la stradina adiacente alle mura del carcere) dalle 18 del 3 fino alle 19 del 4 ottobre. Nella zona è prevista anche un'interruzione del traffico a intermittenza (pochi minuti per ogni ciak) con assistenza della polizia municipale in: via Enrico Albanese, tra via Giovanni Raffaele e l'ingresso dell'Ucciardone, dalle 8 alle 14 del 4 ottobre

Altri divieti di sosta scatteranno in via Scarlatti, da via Donizetti fino a cortile San Giuliano dalle 14 del 5 alle 22 del 6 ottobre; via Rossini, dal civico 11 fino a piazza Verdi dalle 14 del 5 alle 22 del 6 ottobre; piazza Verdi, dalla zona davanti alle fioriere alla fine di via Donizetti (in modo da consentire il passaggio dei mezzi in uscita dall’area pedonale) dalle 8 alle 22 del 6 ottobre.

Divieto di sosta anche in piazza Beati Paoli dalle 15 del 5 alle 22 del 6 ottobre; piazza San Cosmo dalle 15 del 5 alle 22 del 6 ottobre; via Sedie Volanti, da vicolo del Secco a piazza Beati Paoli dalle 15 del 5 alle 22 del 6 ottobre; via Beati Paoli, da via Carrettieri a vicolo Tortorici dalle 15 del 5 alle 22 del 6 ottobre; via Judica, da vicolo Agnetta a piazza Beati Paoli dalle 15 del 5 fino alle 22 del 6 ottobre. Le riprese andranno avanti anche nella zona del Foro Italico, con divieti di sosta in Foro Umberto I (strada laterale che costeggia l’hotel Nh), da via Lincoln all'ingresso dell'hotel Nh (ambo i lati ad eccezione degli stalli per la ricarica elettrica) dalle 15 del 6 fino alle 16 del 7 ottobre; via Cala, da piazzetta delle Dogane fino a Porta Felice dalle 15 del 6 alle 16 del 7 ottobre.

Riprese in modalità camera car sono previste nel cosiddetto set 1: tratto compreso tra Foro Italico (all’altezza fine ex parcheggio bus) fino a piazza XIII Vittime dalle 8 alle 15 del 7 ottobre. E nel set 2: nel percorso via Lincoln-via Archirafi-via Tiro a Segno-Foro Italico (con inversione al semaforo per la strada laterale che costeggia l’hotel Nh) dalle 8 alle 15 del 7 ottobre. Divieti di sosta pure vicino alla stazione centrale, ovvero via Milano dalle 18 dell'8 fino alle 24 del 17 ottobre; via Torino (ad eccezione di posti riservati ai disabili) dalle 18 dell'8 alle 24 del 17 ottobre.