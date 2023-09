Sui social la prima clip di Santocielo, il nuovo film di Ficarra e Picone

La prima clip del nuovo, attesissimo film di Ficarra e Picone, Santocielo, in uscita a Natale, è stata mostrata attraverso i canali social dagli stessi attori palermitani, orgogliosissimi del loro lavoro. "Dietro di noi (in anteprima mondiale) il primo fotogramma di Santocielo", scrivono Ficarra e Picone.

Santocielo è il titolo del nuovo film di Ficarra e Picone, diretto da Francesco Amato in uscita per Medusa Film a Natale. Nel cast insieme a Salvo Ficarra e Valentino Picone, le attrici Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta e la partecipazione straordinaria di Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo). Il soggetto e la sceneggiatura sono di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini, la produzione del nuovo lungometraggio è di Attilio De Razza per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film.