Me contro Te - Missione Giungla: nella giornata d'esordio il film più visto nelle sale

"Me contro Te - Missione Giungla" è stato il film più visto al cinema ieri, giovedì 19 gennaio, nel giorno della sua prima uscita nelle sale. Il nuovo film dei due youtuber palermitani, Luì e Sofì, con un incasso di 238.864 euro, una media di 584 e un totale di 296.519 spettatori, ha spodestato dalla vetta, dopo oltre un mese, Avatar: la via dell'acqua. Me Contro Te non è stata l’unica novità nella Top 10 di ieri ma è stato il film più visto. Il trailer del film ha riscosso grande successo collezionando oltre mezzo milione di visualizzazioni su YouTube.

Ancora una volta i film di Luì e Sofì si confermano campioni di incasso al botteghino e, dopo i successi, della primi tre film, ecco sbarcare nuovamente al cinema con un film "diverso". La missione dei protagonisti sarà quella di salvare Pongo. Il film è stato diretto nuovamente da Gianluca Leuzzi, e distribuito nelle sale italiane da Warner Bros, si riallaccia al terzo e anticipa l'uscita di un quinto. Dopo le avventure nell’Antico Egitto, Luì e Sofì vorrebbero solo riposarsi, ma una nuova minaccia incombe sulla Terra. Una fonte magica nascosta tra la giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Il valore dell'amicizia e dell'altruismo unito all'impegno per la protezione della natura, sono la base della nuova avventura piena di gag divertenti e di canzoni tutte da cantare e da ballare:

Luì e Sofì, nel 2020, sono riusciti a portare il loro pubblico anche al cinema, impresa mai raggiunta dagli youtuber nostrani. E subito avevano stabilito un record: Me Contro Te, Il film - La vendetta del signor S (diretto da Gianluca Leuzzi e distribuito da Warner Bros) nel primo weekend di uscita aveva incassato 5milioni 471mila euro. Con quasi 10 milioni di euro, il primo film del duo di filmmaker star del web, amatissimi dai bambini, era stato il maggior successo del 2020 prepandemia.

Boom anche per il secondo film della coppia di Youtuber "Me contro Te - Il film: Il mistero della scuola incantata" che, il 18 agosto del 2021, aveva incassato 811.314 euro nel suo primo giorno di programmazione, pari a 125.592 presenze. In 10 giorni aveva incassato oltre 3 milioni 200mila euro. A fine anno, era risultato il film più visto dopo la riapertura delle sale cinematografiche, chiuse a causa della pandemia.

Nel 2023, il terzo film della trilogia: "Me contro Te - Persi nel tempo" aveva registrato un incasso di 3,5 milioni. I tre precedenti film hanno venduto 3 milioni di biglietti per un incasso totale di 19 milioni di euro.

Adesso il quarto film e le premesse, sia per i temi trattati che per la voglia di tornare al cinema, sono delle migliori.

