Nuovo film di Muccino, a Palermo e provincia si cercano giovani tra i 18 e i 28 anni

Prosegue l’avventura della città di Palermo nel mondo del cinema e delle serie televisive con il nuovo film di Gabriele Muccino. Il capoluogo sembra ormai diventato meta ottimale per i set cinematografici e dopo le recenti riprese de I Leoni di Sicilia - terminate negli scorsi giorni come annunciato su Instagram proprio da Miriam Leone - e delle serie The bad guy e Incastrati, rispettivamente Amazo prime video e Netflix, che vedono protagonisti Luigi Lo Cascio nella serie della piattaforma Amazon, e protagonisti e produttori il duo Ficarra e Picone per la piattaforma rossa, sbarca anche il regista romano.

La produzione Lotus Production, società de gruppo Leone film group, ha bisogno di comparse: per le riprese previste per maggio 2023, infatti, si cercano giovani maschi tra i 18 e i 28 anni con ottima padronanza della lingua inglese per ruoli protagonisti residenti o originari dell'area di Palermo e provincia anche senza esperienza di recitazione, ma dotati di forte personalità e temperamento.

Per provare a partecipare basta inviare la propria candidatura alla mail hncasting23@gmail.com. Bisognerà allegare un breve video di presentazione (massimo 30 secondi) oppure due foto recenti (primo piano e figura intera), data di nascita e contatti: c’è tempo fino al 6 gennaio.

© Riproduzione riservata