Il film dei Soldi Spicci: anteprima ad agosto, ecco i cinema siciliani in cui sarà proiettato

Debutterà in anteprima in oltre 200 sale italiane (esattamente in 234) nei giorni del 22, 23 e 24 agosto, Un mondo sottosocial, il secondo film del duo comico palermitano I Soldi Spicci, formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa. Il lungometraggio prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited in associazione con Medusa film sarà nelle sale il prossimo 15 settembre distribuito da Medusa. Chi vorrà godersi una serata estiva all’insegna delle risate, ma anche di una riflessione sul mondo dei social, potrà scegliere tra le oltre 200 sale che in tutta Italia, proietteranno in anteprima il film che segna anche il debutto alla regia di Annandrea e Claudio.

I cinema siciliani

Ecco la lista dei cinema siciliani che proietteranno in anteprima il film.

Palermo e provincia: Capitol, Arena Re, Alba, Cineplex Tiffany, Eplanet King, Eplanet La Torre, Marconi, Metropolitan, UCI Cinemas - Palermo, Aurora, Empire

Catania e provincia: Arena Eden, Margherita, The Space - Belpasso, Politeama, Eplanet - Ariston, Eplanet - Catania, Eplanet - Lo Po', Eden, UCI Cinemas - Catania, Arena Giardino, Cinestar Catania

Trapani e provincia: Arena Starplace, Starplace, Cine Teatro Marconi, Golden, Grillo, Royal

Messina e provincia: Cinema Vittoria, Arena Ottorino Biondo, Apollo, Arena Area Iris, Iris

Ragusa e provincia: Arena Giardino d'Estate, Arena, Arena Auditorium, Multisala Golden

Agrigento e provincia: Multisala Ciak, Eplanet Le Vigne, Multisala Badia Grande

Siracusa e provincia: Arena Odeon, Eplanet Vasquez

Caltanissetta e provincia: Multisala Palazzo Moncada, Eplanet Hollywood

