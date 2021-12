Cinema, il sancipirellese Bonanno tra i vincitori del premio Vincenzoni

Ha origini sancipirellesi uno dei vincitori del premio «Luciano Vincenzoni», il concorso nazionale dedicato agli autori under 35 di soggetti cinematografici e musica per film. La premiazione si è tenuta nei giorni scorsi nel salone del Palazzo dei Trecento a Treviso. Nella sezione musica la giuria ha attribuito il primo premio alla partitura al ventiduenne Matteo Francesco Bonanno, originario di San Cipirello, ma che da anni vive a Dalmine in provincia di Bergamo.

«La musica è centrata con l’ambientazione e il montaggio, entra ed esce nel modo giusto, valorizzando i punti chiave del racconto e coerentemente con la chiave di lettura adottata dal compositore», si legge nelle motivazione. Bonanno ha prodotto una partitura musicale composta appositamente per le sequenze iniziali del film «Malena» di Giuseppe Tornatore su soggetto di Luciano Vincenzoni. Matteo ha cominciato suonare il pianoforte all’età di 5 anni. E fino a 15 anni ha studiato all’Accademia Musicale Santa Cecilia di Bergamo. Nel 2017, grazie all’intuito di Red Ronnie, sale sul palco di Moncalieri per aprire, insieme ad altri artisti, il concerto dei The Kolors. Nel 2018 raggiunge il secondo posto al Festival della Canzone Italiana di New York «NY Canta», premiato da Arisa e Bobby Solo con l’inedito «Tutto Bene».

