Palermo, «Io resto» di Michele Aiello vince Documentaria

«Io resto» di Michele Aiello vince la sesta edizione di Documentaria, che si è tenuta per per la prima volta ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. Aiello ha vinto nella sezione principale del festival, «Visioni Doc Italia». Vince «per la capacità - si legge nalla motivazione - di rappresentare, raccontare e raffigurare il trauma collettivo della pandemia. Nonostante il bombardamento di immagini abbia invaso da due anni tutti gli schermi televisivi e le bacheche dei social network, “Io resto” dimostra la necessità e l'urgenza di ripartire dal linguaggio cinematografico per tentare di capire il mondo che viviamo. Perché le paure e i desideri di noi tutti prendono forma sullo schermo quando la regìa cinematografica riesce a trovare la giusta distanza dal dolore».

Il premio del pubblico va a «Il secondo principio» di Hans Liebschner e Stefano P. Testa. Il premio Ambiente di Arpa Sicilia a «The Second Life» di Davide Gambino. La menzione speciale Documentaria 2021 va a «Un uomo deve essere forte» di Ilaria Ciavattini e Elsi Perino. Per la sezione miglior montaggio «Il secondo principio» di Hans Liebschner. Premio per la migliore fotografia a «Disco Ruin» di Francesca Zerbetto e Lisa Bosi.

