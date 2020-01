Luì e Sofì al cinema ed è boom: "Me contro te-La vendetta del signor S" sbanca il botteghino

Le premesse erano già ottime con il sold out in tutta Italia ma adesso ci sono i numeri a sancire il successo di Luì e Sofì al cinema. Al suo esordio, la coppia di youtuber si è subito piazzata al primo posto del box office italiano, superando così il comico Checco Zalone, da settimane in cima alla classifica. Il film Me contro Te - La vendetta del signor S ha guadagnato più di un milione e 100 mila euro, con 180 mila presenze.

Numeri che cresceranno in vista del week end e grande apprezzamento è stato espresso dal presidente di Anica, Francesco Rutelli. "Sono entusiasta per il successo degli YouTuber del film 'Me contro te' (prodotto e distribuito da imprese associate all’Anica): hanno portato al cinema ragazzi, mischiando esperienze, confermando la centralità della sala, se i prodotti sono contemporanei. A conferma anche dell’intuizione di Videocittà, che - prosegue - ha fatto incontrare gli YouTuber con le altre esperienze innovative - artistiche e digitali - delle immagini in movimento".

