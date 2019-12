A Palermo riapre il Cinema King: il "Re" torna in versione multisala

C'era una volta... e adesso ritorna... il Cinema King di Palermo. La storica sala cinematografica di via Ausonia è pronta a riaprire i battenti.

Come spiega un articolo di Domenico Rizzo sul Giornale di Sicilia, il lussuoso cinema che fu ritorna in versione multisala, con cinque nuove sale. Ginni Perrucci, legale rappresentante della società che gestisce la nuova struttura assieme al Multiplex Planet La Torre di via Assoro: «Convertire un luogo storico nel contesto odierno del circuito multisala ha comportato grandi responsabilità - dichiara al Giornale di Sicilia -, abbiamo puntato al meglio nella cura dei particolari e nella scelta dei materiali per offrire al pubblico la migliore esperienza cinematografica».

