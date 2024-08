Le Douaron in rosanero: così il Palermo ha virato sul francese dopo l'addio ad Allende

Jeremy Le Douaron, attaccante francese di 26 anni, è un calciatore del Palermo. Il club dei viale Fante ha diramato un comunicato di benvenuto sul suo sito, precisando di averne acquistato il cartellino dallo Stade Brestois 29. Le Douaron si trasferisce a titolo definitivo, firmando il contratto fino al 30 giugno 2029.

È successo tutto nella tarda serata di mercoledì (28 agosto), a cavallo della mezzanotte. C’erano sentori di una cattiva deriva della trattativa tra il Palermo e il Celta Vigo per l’argentino Allende e di come De Sanctis stesse vagliando nuove opportunità sui mercati esteri, soprattutto quello francese, per cercare di capire quale fosse un’alternativa valida su cui andare all-in per rinforzare l’attacco rosanero. E il ds del Palermo ha pescato nuovamente in Francia, al Brest, squadra che quest’anno farà la Champions League. Il nuovo obiettivo del Palermo, che in giornata diverrà ufficiale, è Jeremy Le Douaron.

Come si è arrivati a questa scelta, è presto spiegato. Il Palermo già da diverse settimane aveva messogli occhi su Allende. Già dai primi approcci con il Celta, De Sanctis aveva proposto per il giocatore il semplice trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto senza inserire, però, delle clausole che portassero il giocatore a trasferirsi in rosanero al raggiungimento di determinati bonus. Il «no» del Celta Vigo è stato dettato dal fatto che la società voleva in qualche modo riprendersi l’investimento fatto sul proprio tesserato che appena otto mesi fa era stato acquistato dal Godoy Cruz per 4,5 milioni, una cifra enorme per un club di media importanza come i «celesti». I due club si erano dati appuntamento con la speranza che una delle due parti facesse un passo indietro (o in avanti, dipende dalle prospettive) per il buon esito della trattativa. Per questo negli ultimi giorni Palermo e Celta Vigo si erano risentiti per provare a intavolare una trattativa che in un primo momento sembrava potesse sbloccarsi grazie alla disponibilità degli spagnoli di accettare il diritto di riscatto. Cosa che non è stata, alla fine, presa in considerazione con la semplice conseguenza di un «arrivederci e grazie» tra le due parti.