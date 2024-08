Dionisi pronto per la prima partita al Barbera: «Per il Palermo il pubblico deve essere un stimolo, ma i tifosi non fanno gol»

«Il nostro pubblico dovrà essere uno stimolo. L’allenatore non fa gol e neppure i tifosi, ma sono le prestazioni e i risultati a fare la differenza. Ogni partita va giocata e mi interessa che sarà così dal primo all’ultimo minuto». Lo ha detto il tecnico del Palermo Alessio Dionisi, presentando la sfida di domani sera al Barbera contro il Cosenza, valevole per la quarta giornata di serie B e prima sfida casalinga per i rosanero.

«Il Cosenza è un avversario da rispettare, ha battuto la Cremonese in casa, ci metterà in difficoltà, ha un sistema di gioco diverso dal nostro e dobbiamo essere pronti per non vivere una serata difficile. È un avversario da rispettare, che non molla». Per l’allenatore del Palermo, «l’importante è che la squadra sia propositiva. Dobbiamo incidere anche nella fase difensiva». Su Ranocchia dice che «è un giocatore qualitativo che deve fare tutte le fasi, sta lavorando per migliorarsi. La sua strada è segnata ma lui la può determinare; per me è un giocatore completo». Chi sarà l'eventuale rigorista? «Speriamo - dice Dionisi - di averne, vedremo chi calcerà, c'è sempre una gerarchia, ne abbiamo un paio, ce ne possono essere altri in base a chi sarà in campo».