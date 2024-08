Il Palermo ha un nuovo difensore: Baniya alle visite mediche

Arriva il rinforzo in difesa per il Palermo: Rayyan Baniya si è sottoposto alle visite mediche, imminente l'annuncio ufficiale. Il difensore turco arriva dal Trabzonspor. Dopo che Wieteska ha detto no al Palermo, il diesse Morgan De Sanctis si è tuffato (come faceva quando difendeva i pali anche della Nazionale) su Baniya, classe 1999, con nazionalità turca e anche italiana, dal momento che è nato a Bologna. Di lui c'è bisogno anche per la stazza e per le capacità nel gioco aereo, soprattutto dopo l'infortunio di Nedelcearu, che si aggiunge a quello di Lucioni.