Il mercato del Palermo: per la difesa è vicino Baniya, in attacco Di Mariano resta e allunga il contratto

Il Palermo sul mercato per completare la rosa. Per la difesa, sfumata la pista Wieteska a causa del rifiuto del giocatore di scendere di categoria, il piano B di De Sanctis porta a Baniya (nella foto) del Trabzonspor. Il classe 1999 ha la doppia nazionalità, turca e italiana (è nato a Bologna), e può essere una risorsa importante nel gioco aereo: in passato ha militato nelle file di Modena, Verona (entrambe giovanili), Mantova, Renate e Karagümrük, prima di trasferirsi a Trebisonda nella scorsa estate.

Il Palermo ha già l’ok del giocatore, mancano ancora quello con il club turco e soprattutto l’ok definitivo da Manchester: l’idea del direttore sportivo è di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, stessa formula con cui in settimana ha ceduto Graves al Pec Zwolle. L'accordo con Baniya sarebbe a titolo temporaneo per un anno e per i successivi quattro in caso di riscatto.