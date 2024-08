Il Catanzaro piomba sul palermitano Di Mariano

Se in porta il Palermo è in chiusura, per quanto riguarda gli altri reparti, i discorsi e i colloqui sono serrati ma non ancora definiti. De Sanctis sta cercando un difensore centrale anche perché l’infortunio di Lucioni non permette a Dionisi di avere una valida alternativa a Nedelcearu come centrale difensivo da affiancare a Nikolaou o Ceccaroni. Peda è ancora giovane e al momento non garantisce affidabilità da un punto di vista carismatico e di esperienza.

Graves, invece, è in uscita anche se il suo trasferimento alla Reggiana pare abbia subito un’improvvisa frenata: il fatto che il Palermo non abbia ancora trovato un nuovo elemento sul mercato ha sostanzialmente rallentato la cessione del difensore danese che in questo momento sta cercando, attraverso il suo entourage, un’altra destinazione per il proprio futuro, sempre se alla fine lascerà i rosanero (a questo punto il condizionale è d’obbligo visto che le due trattative, quella in entrata e quella in uscita, sono collegate). Il nome di Ceccherini è quello che più di tutti piace al direttore sportivo rosanero, che vorrebbe trovare la soluzione migliore per accaparrarsi il trentaduenne centrale del Verona. Ogni giorno potrebbe essere quello giusto per affondare il colpo decisivo. Quello che, il Palermo, dovrà fare anche in avanti.