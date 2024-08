Settimana decisiva per il mercato del Palermo: rotta su Ceresoli per la casella mancante a sinistra

Stessa cosa non si può dire, invece, di Nicolussi Caviglia, che vorrebbe restare o alla Juventus o comunque in Serie A, visto che, comunque, le offerte per lui di certo non mancano. Il ds De Sanctis ha un ottimo rapporto con i colleghi della Juventus e con loro sta anche parlando di Sekulov. Il Palermo, grazie a questi contatti intensi, è molto più avanti rispetto alla concorrenza sull’esterno, ma prima di cederlo la Juventus vorrebbe concretizzare qualche operazione, soprattutto in entrata. La trattativa, quindi, al momento si trova in standby ma c’è da registrare una posizione di vantaggio da parte del Palermo rispetto alla concorrenza.

Sotto questo punto di vista, l’uomo più vicino a vestire la maglia rosanero è il francese Appuah. Nonostante i continui disturbi da parte di società di diversi campionati europei (Venezia, Burnley, Tolosa tra le altre), l’esterno del 2004 (quindi under) potrebbe essere annunciato già nei prossimi giorni e quindi prima del match di Coppa Italia contro il Parma di domenica. Come lui, anche il centrocampista della Juventus, Hasa, sarebbe ad un passo dai rosanero. Il condizionale è d’obbligo visto che le vie del mercato non sono mai rette e semplici, ma il giovane bianconero è davvero vicino a formalizzare il suo passaggio in rosanero.

È una settimana decisiva per il calciomercato del Palermo. Il direttore sportivo De Sanctis proverà a chiudere tutte quelle che sono le trattative in ballo e che devono solamente essere formalizzate facendo uno scatto decisivo con i diretti interessati.

Capitolo terzino sinistro. L’ultimo nome in cima alla lista del direttore sportivo del Palermo è quello di Andrea Ceresoli. Il difensore dell’Atalanta U23, del 2003, è richiesto anche dal Catanzaro e il Palermo vorrebbe provare a chiudere quanto prima per dare a Dionisi un’alternativa giovane e di prospettiva per la fascia sinistra del Palermo. Dopo di lui, in ordine di interesse, anche il palermitano Di Chiara, che è in uscita dal Parma e quindi potrebbe anche essere interessato al progetto rosanero. Infine, Giordano: il terzino sinistro della Sampdoria vorrebbe cambiare aria vista la spietata concorrenza di Ioannou e Barreca nello stesso ruolo in blucerchiato.

In uscita, occhio alla situazione legata a Peda: il difensore polacco, infatti, potrebbe finire in prestito secco al Lechia Gdansk dopo un ritiro che non ha pienamente convinto Dionisi che nel reparto arretrato ha l’imbarazzo della scelta in quantità e qualità. Infine, Damian: il regista del Palermo è ormai un promesso sposo del Pescara, dove andrebbe a ritrovare Baldini. Tra oggi e domani, infatti, dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del suo addio.