Mercato del Palermo, De Sanctis stringe per Hasa e Sekulov della Juventus Next Gen

Il giovane regista era già stato sondato a giugno, ma l’affare ha preso quota nelle ultime 48 ore: la priorità dei rosa era Nicolussi Caviglia, ma era una pista troppo complessa e la scelta è ricaduta sul compagno della Next Gen. La strada per chiudere in tempi brevi appare in discesa: nessun’altra squadra al momento si sta muovendo per Hasa (nella foto) e i rosa possono sfruttare i rapporti privilegiati con la Juventus; si studia una soluzione a titolo definitivo, con probabile percentuale sulla rivendita in favore dei bianconeri.

Il Palermo rompe gli indugi, dopo giorni di osservazione e strategia. Il casting in casa Juventus, che coinvolgeva quattro giocatori, ha visto il Palermo puntare con decisione su due di loro: Hasa per il centrocampo e Sekulov per l’attacco. La trattativa con i bianconeri è partita e l’obiettivo è chiudere nei prossimi giorni, così da evitare il contropiede di altre pretendenti.

L’idea Sekulov ha invece preso corpo in tempi recenti e De Sanctis ha deciso di accelerare, visto il forte interesse della Sampdoria per il classe 2002. La Juventus, nonostante creda molto in lui, ha deciso di lasciarlo in prestito in cadetteria per farlo maturare: nello scorso campionato non era andata bene, con la risoluzione anticipata del prestito dalla Cremonese dopo una presenza in sei mesi, ma da lì Sekulov si è affermato tra i punti fermi della Next Gen, chiudendo con 6 gol e 2 assist. La Sampdoria sembrava aver bruciato le concorrenti, ma la rimonta del Palermo è stata vigorosa e ora può rivelarsi vincente: i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’affare si concretizzerà.

Verso la caduta definitiva le altre due piste lungo l’asse con la Juventus: sia Nicolussi Caviglia sia Barbieri vanno con decisione verso Venezia. Per il primo, che ha sempre dato priorità alla permanenza in A, si è rivelato determinante il costo elevato del cartellino; il secondo è invece più a suo agio da terzino destro, mentre i rosa cercano un interprete a sinistra. Per tale piazzola restano in corsa Ceresoli dell’Atalanta (che vorrebbe inserirlo nell’affare Vasic), Di Chiara del Parma e Giordano della Sampdoria, mentre per l’arrivo di Appuah dal Nantes e la cessione di Damiani al Pescara manca solo il via libera della società.

In difesa cambia la strategia: adesso il nome in cima all’elenco dei sacrificabili è quello di Peda, ma solo a titolo temporaneo. Principale sponsor della trattativa è il tecnico della Polonia, Probierz, che ha suggerito al numero 29 di trovare una realtà che gli permetta di giocare con continuità, non rischiando così di uscire dal giro della Nazionale: a Palermo il suo minutaggio sarebbe stato limitato dall’eccessiva concorrenza, come già avvenuto in ritiro (dove comunque ha ben figurato per forza fisica e duttilità), e adesso per lui si spalancano le porte di un ritorno in patria con il Lechia Gdansk in prima fila per assicurarselo. In caso di uscita di Peda probabile la conferma di Graves, ma De Sanctis dovrà andare comunque a caccia di qualcosa di nuovo: nel comparto centrali finora l’unico innesto è Nikolaou, troppo poco per cambiare passo rispetto all’anno scorso.