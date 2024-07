Palermo: Fella passa alla Cavese, la Salernitana interessata a Nedelcearu

Dopo i tre innesti di inizio settimana, la prima operazione in uscita a inizio weekend: Giuseppe Fella (nella foto) lascia il Palermo e si trasferisce alla Cavese in prestito con obbligo di riscatto. Per l’esterno si tratta di un ritorno: aveva già militato nelle file campane tra 2017 e 2019, scendendo in campo 69 volte e realizzando 24 reti.

Entrambe le società hanno comunicato la conclusione felice della trattativa, che andava avanti già da un paio di settimane. Fella, dopo aver seguito i compagni nella fase italiana del ritiro (prima a Coccaglio, poi a Livigno), non è partito per Manchester rimanendo ad allenarsi a Palermo così come Broh, Devetak e Stulac: per lui, protagonista dell’annata 2021/22 chiusa con la promozione in B, quello alla Cavese è il terzo prestito consecutivo dopo quelli al Monopoli nel 2022/23 e al Latina nella scorsa stagione. Sarà di fatto anche l’ultimo: il contratto di Fella con i rosa scade a giugno 2025 e se non si verificheranno le condizioni valide per l’obbligo di riscatto rischierebbe di rimanere svincolato.