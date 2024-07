Il Palermo cerca una sistemazione per i quattro esclusi da Manchester. Fumata nera per Gomez

La prima direzione è stata tracciata applicando una scrematura all’organico nel passaggio da Livigno a Manchester. In quattro infatti non sono stati inseriti nell’elenco per la seconda parte del ritiro e sono rimasti a Palermo, in attesa di una soluzione per il loro futuro: Jeremie Broh, Mladen Devetak, Giuseppe Fella e Leo Stulac continueranno ad allenarsi individualmente in Sicilia finché i rosa non li cederanno ad altre società, ma non sarà una missione semplice.

L’unico per il quale è in corso una trattativa in stato avanzato è Fella, che attende solo di formalizzare l’accordo con la Cavese prima del trasferimento. Più difficile piazzare Broh e Devetak, per i quali non sono ancora arrivate offerte: il primo è reduce da una stagione in prestito al Südtirol con appena 18 partite disputate (ma solo due nel 2024), il secondo è sceso in campo con più continuità con la maglia dell’Istra (31 presenze) ma non è comunque riuscito a guadagnarsi il riscatto.