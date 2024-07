Il Palermo bussa ancora al Verona, piace Hrustic: in attacco riprende quota Lapadula

In attacco si raffredda un po’ l’interesse per Chukwubuikem Ikweumesi della Salernitana, che ha anche ricevuto una proposta dai belgi del Leuven; torna di moda il nome di Gianluca Lapadula, in uscita dal Cagliari ma nel mirino di numerose squadre cadette (Bari, Salernitana, Cesena, Pisa e Brescia). Il dialogo tra i club non è ancora partito, ma per il peruviano potrebbe essere stuzzicante un’avventura in una realtà competitiva e ambiziosa come quella rosanero.

Nella foto Hrustic in un contrasto con Vojvoda del Torino