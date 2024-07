Palermo-Verona, asse caldissimo: Henry fa le visite mediche, Ceccherini si avvicina

Un affare pressoché chiuso e un altro che potrebbe diventarlo nei prossimi giorni. È certamente Verona il principale riferimento di Morgan De Sanctis in questi giorni, il luogo cui attingere per costruire il Palermo che verrà: lì giocano infatti Thomas Henry, attaccante francese scelto per sostituire il partente Edoardo Soleri, e Federico Ceccherini, difensore versatile con oltre 200 presenze in Serie A.

Henry ha svolto le visite mediche con i rosa in mattinata e nei prossimi giorni firmerà, con l’ufficialità che dovrebbe arrivare subito dopo quella di Dimitrios Nikolaou: arriverà in prestito oneroso (300 mila euro) con obbligo di riscatto in caso di promozione; l’obiettivo del tecnico Alessio Dionisi è averlo a totale disposizione il 17 luglio, giorno della seconda amichevole del ritiro contro gli svizzeri del Rapperswil. Ceccherini è invece il nome in cima alla lista per rafforzare la difesa: il dialogo tra Palermo e Verona, iniziato durante la trattativa per il francese, è ormai a buon punto e il giocatore sembra pienamente disposto a scendere di categoria; i prossimi giorni saranno decisivi per la conclusione dell’affare, ma prima i rosa devono chiudere per Niccolò Pierozzi dalla Fiorentina.