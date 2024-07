Palermo, aria di cambiamenti in difesa: a rischiare di più è Nedelcearu

I 53 gol subiti in 38 partite sono un dato preoccupante sulla tenuta difensiva del Palermo, che per ambire alla promozione diretta dovrà necessariamente alzare il livello: il direttore sportivo Morgan De Sanctis è al lavoro per trovare profili che possano garantire più stabilità, ma al contempo deve valutare, con l’aiuto di Alessio Dionisi, chi tra i centrali in organico può tornare utile nel prossimo campionato e chi no.

Al momento le certezze sono due: la prima è che Dimitrios Nikolaou sarà un nuovo giocatore rosanero, presumibilmente già domani, la seconda che almeno due tra Fabio Lucioni, Pietro Ceccaroni, Ionut Nedelcearu, Patryk Peda e Simon Graves sono destinati all’addio.

Al momento è il romeno a rischiare di più: è in organico da più tempo rispetto ai compagni e il club di viale del Fante ha optato per un profondo rinnovamento, come testimoniano le cessioni ormai prossime all’ufficialità di Edoardo Soleri, Giuseppe Aurelio (entrambi destinazione Spezia, visite mediche in corso) e Mirko Pigliacelli (Catanzaro). Nedelcearu inoltre è meno esperto rispetto a Lucioni e Ceccaroni e meno versatile rispetto a Graves e Peda, che possono essere efficaci sia sulla fascia che al centro: tra i due, per ragioni sia anagrafiche sia di tempo trascorso al Palermo, è più probabile che esca il danese, mentre il polacco verrà valutato nelle settimane di ritiro.