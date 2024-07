Palermo: quasi fatta per Pigliacelli al Catanzaro, anche Soleri e Aurelio pronti a salutare

L’accordo tra il portiere e il Catanzaro è stato trovato su base biennale e anche quello tra i club è vicino: battuta la concorrenza del Bari, che al contrario dei giallorossi aveva inserito Pigliacelli in una lista di nomi senza necessariamente metterlo come prima scelta. A breve dovrebbe arrivare anche il via libera dal City Football Group, che comunque sarà una formalità visto che il Palermo ha già definito tutte le scelte per la porta nel campionato che verrà.

Pigliacelli non sarà l’unico a lasciare i rosa nell’immediato futuro: Soleri e Aurelio hanno già chiuso le valigie per La Spezia, mentre Damiani e Fella sono corteggiati in Serie C rispettivamente dal Pescara di Silvio Baldini e dalla Cavese.

In entrata si attende solo l’ufficialità per Dimitrios Nikolaou (possibile già domani), cui dovrebbe aggiungersi a stretto giro quella per Thomas Henry, non convocato dal Verona per il ritiro; dopo toccherà a Niccolò Pierozzi, che pur avendo preso parte al raduno della Fiorentina è pronto per cambiare aria e prendere la direzione di Livigno.