Il Palermo guarda ancora in casa Verona: piace Ceccherini

La nascita di un asse di mercato tra Palermo e Verona è un'ipotesi decisamente plausibile: per il trasferimento in rosanero dell'attaccante Thomas Henry manca davvero poco, ma il direttore sportivo Morgan De Sanctis è al lavoro anche per rinforzare la difesa e guarda ancora in casa degli scaligeri, dove tra i profili in uscita c'è quello di Federico Ceccherini.

Dopo aver disputato l'ultima stagione in prestito al Karagumruk, l'ex Fiorentina è destinato a lasciare nuovamente Verona: il Palermo lo ha inserito nell'elenco dei profili per rinforzare la retroguardia insieme agli svincolati Gyomber e Ferrari (quest'ultimo a un passo dalla Cremonese) e a Romagnoli del Frosinone. Ceccherini non piace solo ai rosa: anche la Sampdoria lo ha inserito tra i papabili innesti, viste le difficoltà per arrivare proprio a Romagnoli. Un eventuale arrivo dell'ex Fiorentina darebbe un'accelerata alle uscite in difesa: almeno due tra Nedelcearu, Graves e Lucioni sono destinati a partire, al momento la priorità del club è andare avanti con l'ex capitano del Frosinone.