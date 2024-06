Palermo, in avanti c’è la suggestione Lapadula

Da giustiziere del Palermo in più d’una circostanza a potenziale erede di Brunori: è Lapadula il nuovo nome in attacco sul taccuino di De Sanctis, quel punto di riferimento offensivo che per carisma ed esperienza darebbe un apporto importante in caso di partenza del capitano. Il peruviano, dopo un 2022/23 da capocannoniere in Serie B con un contributo fondamentale alla promozione del Cagliari, ha perso posizioni nella gerarchia dei sardi negli ultimi dodici mesi anche a causa di qualche infortunio di troppo: se la situazione dovesse riproporsi, Lapadula potrebbe anche decidere di rilanciarsi in cadetteria e i rosa, che per puntare alla massima serie hanno bisogno di (almeno) un bomber da doppia cifra, sono alla finestra già adesso. Sul peruviano, attualmente impegnato in Coppa America (esordio domani contro il Cile), hanno messo gli occhi anche Pisa, Sampdoria e Brescia: nonostante i 34 anni compiuti da poco, i 68 gol realizzati in Serie B sono un eccellente biglietto da visita per chiunque ambisca a traguardi importanti.