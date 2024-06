Da Esposito a Brunori, per il mercato del Palermo comincia la settimana decisiva

Sarà un mercato a 360 gradi per il Palermo, che dovrà intervenire praticamente in ogni reparto per provare a consegnare a Dionisi una squadra pronta per il ritiro di Livigno, in programma il 7 luglio. Mancano solo 20 giorni, infatti, al via ufficiale della nuova stagione rosanero, quella che dovrà portare il Palermo a coronare un sogno inseguito da ormai troppo tempo.

Il direttore sportivo De Sanctis, uno che per indole è instancabile e attivo per chiudere ogni trattativa in essere, è già al lavoro da diverse settimane per provare a mettere il sigillo su ciò che è già in piedi. Si partirà, innanzitutto, dal portiere. Detto che il titolare sarà Desplanches e che Pigliacelli con ogni probabilità proverà a trovare una destinazione per andare a giocare e recitare un ruolo da protagonista, vista la sua ancora giovane età per un estremo difensore, il ds rosanero dovrà consegnare a Dionisi e allo staff tecnico un secondo portiere di sicura affidabilità, pronto a giocarsi le sue carte se le cose con l'azzurrino non dovessero andare per il verso giusto. Difficile fare nomi in questa fase, ma sono tanti i profili che potrebbero essere coinvolti nel progetto Palermo. A Salerno De Sanctis ha preso due portieri d'esperienza come Costil e Ochoa, che naturalmente potrebbero anche essere considerati come profili per i rosanero, così come potrebbe esserlo Consigli, portiere in uscita dal Sassuolo, in quanto in scadenza di contratto. De Sanctis, da ex portiere, è l'uomo adatto per decidere chi affiancare a Desplanches. Come terzo portiere, invece, possibile la promozione di Nespola.