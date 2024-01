Mercato Palermo, Nicola Valente è in partenza: destinazione Padova

Domenica 12 giugno 2022: a Palermo si vota per le elezioni amministrative che porteranno Roberto Lagalla sulla poltrona di sindaco. Molti seggi aprono in ritardo per la diserzioni di tanti presidenti. Pare che l'abbiano fatto per andare allo stadio la sera, perché si gioca Palermo-Padova, ritorno della finale playoff di Serie C. Segna Brunori su rigore e i rosa tornano nel calcio che conta. Quella sera in campo c'è anche Valente, che si sacrifica molto in copertura e nel pressing e alla fine fa festa con i compagni.

Probabilmente nasce lì l'amore del Padova per quell'ala fantasiosa che a Brunori ha fatto segnare diversi gol con i suoi lanci millimetrici. Oggi, un anno e mezzo dopo, la rincorsa sembra al rush finale. Il Padova, che al momento è secondo nel girone A della serie C, a sette punti dalla vetta occupata dal Mantova e che vale la promozione diretta, si affiderà a Nick per recuperare terreno. La trattativa è vicina all'esito positivo, il Padova ha superato la concorrenza di altre squadre di Serie C e, ora che il Palermo è vicinissimo a Verde, sembra proprio giunto il momento di potere arruolare l'attuale numero 30 rosanero. Valente ha 32 anni ed è in scadenza di contratto con il Palermo, la sua destinazione sembra proprio il Veneto, terra d'origine.