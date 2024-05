La difficile scelta dei candidati di Cuffaro, dice no anche Laura Abbadessa: «Strumentalizzate le mie relazioni con esponenti Dc»

Dopo Zambuto anche Laura Abbadessa rinuncia alla candidatura nella lista renziana per le elezioni europee. «Non posso accettare la candidatura propostami dal leader di Italia Viva, non ci sono le condizioni per svolgere serenamente la campagna elettorale», scrive in una nota. Era il nome a sorpresa per la lista Stati Uniti d'Europa per la circoscrizione delle Isole. Avvocato palermitano, Laura Abbadessa è la moglie di Massimo Russo, che è stato pm antimafia e oggi è alla Procura dei Minori e che fra il 2008 e il 2012 è stato assessore alla Sanità nella giunta Lombardo.

«Non ho mai fatto politica attiva, non sono mai stata militante di alcun partito; ho tanti amici - continua Laura Abbadessa, che nei mesi scorsi è stata consulente nell’assessorato regionale al Lavoro guidato da Nunzia Albano, in quota Dc di Cuffaro - che militano in diversi partiti, con i quali, da cittadina, condivido valori ed ideali. Ho percepito, però, che sulle mie relazioni personali con alcuni esponenti della Dc si sarebbe montata un’inammissibile propaganda strumentale che mi costringe a rinunciare all’esercizio di un mio diritto per non mettere a repentaglio la mia dignità personale e la serenità della mia famiglia».