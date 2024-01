Colpo Palermo, in chiusura arriva Daniele Verde: lunedì le visite mediche

Daniele Verde, attaccante di 27 anni dello Spezia, pronto ad arrivare a Palermo. Blitz della dirigenza rosanero, che ha convinto il calciatore. Sembrava a un passo dal Fatih Karagmruk, squadra del massimo campionato turco, e invece ha scelto il rosanero.

La trattativa è ai dettagli e lunedì l’esterno offensivo dovrebbe svolgere le visite mediche. Oggi (27 gennaio) la doppietta che ha permesso allo Spezia di vincere a Pisa (2-3), all’inizio della prossima settimana la firma con i siciliani. Non c’era modo migliore per salutare la società bianconera, con cui giocava dal 2020.

Giocatore tecnico, esperto e con un sinistro “alla Lorenzo Insigne”. La sua giocata tipica è quella di rientrare dalla sinistra per calciare o crossare. In carriera ha collezionato anche 122 presenze in serie A con le maglie di Roma, Frosinone, Verona e Spezia, con 19 gol e 12 assist nella massima serie.

In questa stagione ha giocato 15 partite e messo a segno due gol (quelli segnati oggi contro il Pisa). Nel 4-3-3 di Eugenio Corini farebbe l’esterno di destra o di sinistra del tridente. In uscita, a questo punto, Nicola Valente, che ieri non è entrato in campo ed è richiesto in serie C da Vicenza e Perugia.