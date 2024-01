Palermo, nel mirino il cipriota Loizou. Pressing su Defrel, più vicino Amian

Nel mirino un nuovo attaccante per il Palermo. Si tratta di Loizos Loizou (nella foto), classe 2003 cipriota che gioca nell’Omonia Nicosia. Veloce, agile e giovane, di soli 22 anni. Occuperebbe la casella degli Under. Quest’anno 22 presenze per lui tra campionato e coppe europee, impreziosite da 6 gol e 3 assist. È stato effettuato solo un sondaggio, per ora. Il club di viale del Fante spingerà invece nei prossimi giorni per avere Gregoire Defrel dal Sassuolo. Il club rosanero ha già effettuato la scorsa settimana un sondaggio su per il calciatore, che accetterebbe anche di scendere di categoria visto lo scarso minutaggio. In serie A, il francese ha giocato soltanto 9 partite per un totale di 242 minuti, più 2 presenze anche in Coppa Italia. Dionisi, allenatore dei neroverdi, non gli concede spazio e considera l’attaccante in uscita, anche perché il suo contratto scadrà il prossimo giugno e non verrà rinnovato. Duttile, tecnico e con una grande esperienza alle spalle.

Defrel sarebbe un colpo per la Serie B. Può giocare punta centrale, esterno d’attacco o seconda punta. Su di lui c’è anche il Cagliari in serie A, ma i rosanero sono pronti a offrire al giocatore almeno 3 anni di contratto con un ingaggio molto importante. La prossima settimana può essere quella decisiva. Intanto per il primo acquisto del Palermo in questa sessione invernale di calciomercato manca solo l’ufficialità. Filippo Ranocchia, infatti, ha già effettuato le visite mediche a Torino e oggi firmerà il contratto di 5 anni che lo legherà in rosanero fino al 2028. Contro il Modena, sabato al Renzo Barbera, sarà già a disposizione di Eugenio Corini. L’allenatore bresciano avrà un’alternativa in più in un centrocampo che adesso è super completo e competitivo.

Con l’arrivo dell’ex Juventus (che ha giocato in prestito all’Empoli in questa stagione) ci saranno infatti 6 centrocampisti per tre posti. Quello che il direttore sportivo Rinaudo sta cercando è però un terzino destro. Il nome di Kelvin Amian è sempre attuale e anzi, il Palermo è passato in vantaggio nel “triangolare” che vedeva il Bologna avanti nella trattativa, con i cugini del Girona forti sull’esterno dello Spezia. Bigon sta convincendo il ragazzo con 5 anni di contratto, mentre allo Spezia andranno 4 milioni di euro. Da capire, se Soleri rientrerà alla fine nella trattativa. Non è una novità che il club ligure abbia da tempo messo gli occhi sull’attaccante romano, sul quale c’è anche il Modena (prossimo avversario dei rosanero). Nelle prossime ore la trattativa potrebbe sbloccarsi in favore dei rosanero, che potrebbero a questo punto davvero sbaragliare la concorrenza. Sfuma invece la pista Demba Seck del Torino, che sta firmando per la Cremonese in prestito. Era un obiettivo di mercato del Palermo, che aveva fatto un sondaggio per l’esterno offensivo.

Ma i nomi sono tanti, e le strade infinite. Il profilo per cui i siciliani sembrano volere andare però fino in fondo, è Giuseppe Caso del Frosinone. La trattativa è iniziata, i dialoghi sono aperti e le due società stanno lavorando per arrivare ad una soluzione. Probabilmente i laziali vogliono liberarsi del ragazzo cedendolo a titolo definitivo. L’attaccante non sta trovando spazio con Di Francesco e vuole cambiare aria. La pista Thomas Henry infine, come detto ieri, è sempre viva. L’attaccante dell’Hellas Verona (9 presenze in Serie A e 3 gol) ha già dato il suo benestare al Palermo, che per accelerare l’operazione avrebbe prima bisogno di cedere Soleri. Nomi e telefoni che suonano all’impazzata. Dopo settimane di sondaggi e richieste di informazioni, il mercato del Palermo sembra poter decollare davvero nei prossimi giorni.