Palermo, si punta su Henry del Verona se parte Soleri. Pressing su Caso, Valente vicino all’Avellino

Il Palermo punta Thomas Henry (nella foto) del Verona se dovesse partire Edoardo Soleri. L’attaccante di 29 anni nato in Francia avrebbe già dato l’ok al trasferimento in rosanero e accetterebbe la destinazione. Con la maglia degli scaligeri ha segnato 3 gol in questa stagione, in 9 presenze; l’ultimo lo ha realizzato a San Siro contro l’Inter (gara in cui tra l’altro si è reso protagonista per aver sbagliato un rigore al minuto 99). Sul centravanti romano dei siciliani, ci sono invece Modena e Spezia. Quest’anno ha collezionato solo 13 presenze, di cui 12 da subentrato e una soltanto da titolare. Il suo futuro, sembra essere lontano dal capoluogo siciliano. Ha segnato solo un gol in questa stagione, contro la Reggiana alla terza giornata di campionato (di testa). Poi si conta un assist contro la Feralpisalò una settimana più tardi.

Non un bottino esaltante per Soleri, che è super stimato tuttavia dai tifosi. In totale, con la maglia del Palermo, ha collezionato 90 presenze impreziosite da 18 gol e 7 assist. Sempre nel mirino dei siciliani c’è poi Kelvin Amian, per cui la dirigenza rosanero sembra aver fatto all-in offrendo 4 milioni di euro più Soleri allo Spezia e 5 anni di contratto al giocatore. Sul terzino, priorità assoluta per il direttore sportivo Leandro Rinaudo, si è inserito però anche il Girona in Spagna (squadra della galassia City Group). Una novità che potrebbe complicare l’operazione, già di per se complessa per il pressing del Bologna sul difensore di 26 anni nato in Francia.

La voglia di ritrovare il suo ex allenatore, Tiago Motta, è forte, ma la tentazione Palermo è più concreta che mai. Novità anche sul fronte Giuseppe Caso: il club di viale del Fante ha iniziato i contatti con il Frosinone per comprare il giocatore a titolo definitivo. Il direttore sportivo dei laziali, Guido Angelozzi, ha ricevuto molte chiamate in questi giorni, ma sono stati soprattutto sondaggi e richieste di informazioni.

Con Rinaudo i dialoghi sono avviati e nei prossimi giorni potrebbero registrarsi sviluppi importanti. Sull’attaccante c’è forte anche la Cremonese in serie B. Anche sul fronte cessioni, i telefoni sono bollenti. Valente è il nome più caldo di oggi (16 gennaio): l’Avellino è forte sull’esterno offensivo e avrebbe già un accordo col Palermo. Mancherebbe solo il sì del giocatore, che è tentato dalla possibilità di trovare più spazio anche se in serie C.