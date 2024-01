Palermo, sfumati Verde e Pierotti: Ranocchia ci sarà contro il Modena

Daniele Verde dello Spezia andrà al Cagliari. Il Palermo negli scorsi giorni aveva effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione, ma i sardi hanno anticipato tutti battendo la concorrenza. C’è l’accordo tra i due club e anche col giocatore, che nelle prossime ore raggiungerà la squadra di Claudio Ranieri. Sfumato anche Santiago Pierotti, che alla fine ha scelto il Lecce in Serie A. I siciliani avevano avuto dei contatti con il Colon, squadra argentina che deteneva il suo cartellino, ma la richiesta era abbastanza alta, di circa 3,5 milioni di euro.

Alla fine l’ha spuntata Pantaleo Corvino, direttore sportivo dei salentini. Decisiva anche la volontà del calciatore, che preferiva l’approdo nel massimo campionato italiano. La pista Gregoire Defrel del Sassuolo è sempre viva ma difficile soprattutto per l’alto ingaggio del giocatore, che è in uscita dal Sassuolo. In serie B, anche il Como è comunque forte su di lui. La priorità resta però sempre il reparto difensivo, nella fattispecie il ruolo di terzino destro. Il Palermo continua a monitorare Kelvin Amian dello Spezia, sul quale c’è però la forte concorrenza del Bologna in serie A. Il Palermo non ha ancora formulato offerte ufficiali ma corteggia fortemente il ragazzo. Sarebbe un grande colpo per la serie B, ma gli emiliani sono leggermente avanti nella trattativa. Ci sarebbe infatti stato un incontro tra i dirigenti dello Spezia e Giovanni Sartori, il responsabile dell’area tecnica dei rossoblù. Sul piatto il club allenato da Tiago Motta, che ha già avuto il giocatore ai tempi proprio dello Speiza, avrebbe offerto 3,5 milioni di euro. L’operazione non è semplice ma il Palermo ci proverà fino all’ultimo. Ci sono, ovviamente, delle alternative: i rosanero seguono Tommaso Barbieri del Pisa, ex Juventus, e Lorenzo Venuti del Lecce. Delle opzioni valide anche se la priorità resta Kelvin Amian, corteggiato dal Bologna ma tentato dal Palermo.

In entrata, per ora, l’unico colpo resta Filippo Ranocchia dalla Juventus. Il giocatore farà le visite mediche a Torino prima di raggiungere il capoluogo siciliano e firmare un contratto di 5 anni fino al 2028. In uscita, l’oggetto di mercato è sempre Edoardo Soleri. Saltato lo scambio con Verde dello Spezia, per cui le due squadre stavano iniziando a ragionare, resta il Modena la squadra più interessata al giocatore. I prossimi avversari del Palermo in campionato (gara in programma il 20 gennaio alle ore 16.15), dopo l’acquisto di Gliozzi, vogliono un altro attaccante per completare la batteria. Sempre in uscita anche Valente, che ha mercato soprattutto in Serie C.

Nella foto Daniele Verde