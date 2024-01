Palermo, nel mirino Verde dello Spezia: ipotesi scambio con Soleri

Ormai ufficioso l’acquisto di Filippo Ranocchia dalla Juventus, ora il direttore sportivo del Palermo può concentrarsi su altri ruoli. Leandro Rinaudo studia le mosse per portare nel capoluogo almeno un terzino destro e un attaccante. Il nome nuovo per il reparto offensivo è quello di Daniele Verde dello Spezia. L’attaccante, classe 1996, ha collezionato 14 presenze e messo a segno 2 gol in questa stagione. In bianconero dal 2020, il suo contratto scadrà nel 2025; esperienza da vendere, come “raccontano” le 122 presenze in serie A, impreziosite da 22 reti e 9 assist.

L’ipotesi per portarlo a Palermo, è quella di uno scambio con Edoardo Soleri, che il club ligure ha messo nel mirino. Sull’attaccante romano, non è una novità, ci sono però tante altre squadre in serie B. Tra cui il Modena, prossima avversaria dei rosanero, e il Pisa. Sempre dallo Spezia, il Palermo punta Kelvin Amian, il terzino 25enne francese che ha giocato 19 volte in questo campionato per un totale di 1710 minuti. I bianconeri chiedono 3,5 milioni, i rosanero potrebbero anche accontentare le richieste ma sul ragazzo ci sono Bologna e Cagliari in serie A. Il terzino sarebbe ingolosito dall’idea di giocare nel massimo campionato italiano e ritrovare il suo ex allenatore Tiago Motta, ma il Palermo è in agguato e segue con attenzione gli sviluppi.

Sono sempre vive, ma meno bollenti, le piste che porterebbe a Di Pardo del Cagliari e Barbieri del Pisa. In attacco, si segue con attenzione sempre Demba Seck del Torino anche se non è il nome preferito dalla dirigenza rosanero per il momento. Non è tramontata nemmeno l’ipotesi Giuseppe Caso del Frosinone. Il ds dei laziali, Guido Angelozzi, ascolta tutte le proposte (e sono tante per l’attaccante). Un sondaggio lo ha fatto anche il Palermo, senza però approfondire i dialoghi, almeno per il momento.