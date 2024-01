Palermo, fatta per Ranocchia: accordo con la Juventus, il centrocampista ha detto sì

Filippo Ranocchia sarà un nuovo giocatore del Palermo. Affare fatto con la Juventus, con cui è stato raggiunto un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro.

Nelle prossime ore il giocatore svolgerà le visite mediche e raggiungerà i suoi nuovi compagni. Sul centrocampista c’era anche il Cagliari, ma la Juventus e il ragazzo hanno rispettato gli impegni presi con i siciliani.

Quest’anno per il centrocampista ben 9 presenze in serie A, con la maglia dell’Empoli con cui giocava in prestito proprio dai bianconeri. L’ultimo gettone contro il Milan, contro cui ha giocato ben 70 minuti. Firmerà un contratto col Palermo valido fino al 30 giugno 2028.